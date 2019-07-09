Грузины напали на здание NewsOne после отмены телемоста с Москвой

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Сотрудники полиции во время стихийной акции против телеканала «Рустави 2» в Тбилиси, 8... Сотрудники полиции во время стихийной акции против телеканала «Рустави 2» в Тбилиси, 8...
Сотрудники полиции во время стихийной акции против телеканала «Рустави 2» в Тбилиси, 8...
РИА «Новости»

У здания отменившего телемост с Россией телеканала NewsOne собрались протестующие.

Около сотни человек пришли на митинг, поджигали пиротехнику и разрисовали окна и асфальт баллончиками.

Они требуют забрать у телеканала лицензию на вещание.