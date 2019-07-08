Появились пострадавшие в охваченном протестами Тбилиси
Участника антироссийских протестов в столице Грузии госпитализировали с проспекта Руставели с серьезной травмой головы. Об этом сообщает портал «Новости-Грузия».
Пострадавшим стал 22-летний молодой человек по имени Торнике Беридзе.
Он утверждает, что на него напал сторонник бизнесмена Левана Васадзе.
Отмечается, что Беридзе находился на акции с матерью и сестрой. Они рассказали, что противник ЛГБТ-сообщества ударил юношу пряжкой ремня.
Медики в клинике имени Аладашвили наложили юноше швы. Его состояние оценивается как стабильное.
Ранее сообщалось, что в охваченном протестами Тбилиси начались столкновения.