Появились пострадавшие в охваченном протестами Тбилиси

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Участника антироссийских протестов в столице Грузии госпитализировали с проспекта Руставели с серьезной травмой головы. Об этом сообщает портал «Новости-Грузия».

Пострадавшим стал 22-летний молодой человек по имени Торнике Беридзе.

Он утверждает, что на него напал сторонник бизнесмена Левана Васадзе.

Отмечается, что Беридзе находился на акции с матерью и сестрой. Они рассказали, что противник ЛГБТ-сообщества ударил юношу пряжкой ремня.

Медики в клинике имени Аладашвили наложили юноше швы. Его состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в охваченном протестами Тбилиси начались столкновения.