Саакашвили отреагировал на слова о своей причастности к «Рустави 2»
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на свою причастность к грузинскому телеканалу «Рустави 2». Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что выступление журналиста Георгия Габунии на телеканале «Рустави 2», который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина, является провокацией Саакашвили.
Однако Саакашвили отверг свою причастность к грузинскому телеканалу.
По его словам, ему не принадлежит никакая доля данного телеканала.
«Рустави» — это потрясающий политический институт. Он принадлежит братьям Караманишвили», — подчеркнул Саакашвили.
При этом он отметил, что руководство телеканала, скорее всего не контролирует то, что происходит на телеканале.
Ранее Саакашвили обругал оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2».