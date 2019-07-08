Саакашвили отреагировал на слова о своей причастности к «Рустави 2»

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Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на свою причастность к грузинскому телеканалу «Рустави 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что выступление журналиста Георгия Габунии на телеканале «Рустави 2», который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина, является провокацией Саакашвили.

Однако Саакашвили отверг свою причастность к грузинскому телеканалу.

По его словам, ему не принадлежит никакая доля данного телеканала.

«Рустави» — это потрясающий политический институт. Он принадлежит братьям Караманишвили», — подчеркнул Саакашвили.

При этом он отметил, что руководство телеканала, скорее всего не контролирует то, что происходит на телеканале.

Ранее Саакашвили обругал оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2».