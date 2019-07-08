Трамп отказался от британского посла

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком. Об этом он написал в своем твиттере.

Американский глава отметил, что в США посла не любят.

Трамп также добавил, что он критически относится к политике Великобритании и премьер министра страны Терезы Мэй по проведению Brexit.

Кроме того, он написал, что говорил Мэй, как ей следует поступить, однако «она решила пойти другим путем». Политик подчеркнул, что Мэй и ее подопечные создали «беспорядок».

Ранее Трамп заявил, что Дэррок плохо справляется со своими обязанностями.