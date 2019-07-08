Условие Зеленского по снятию блокады с Донбасса оценили в Европе

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Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало позицию президента Украины Владимира Зеленского по снятию блокады с Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве положительно оценили позицию украинского лидера.

Британские дипломаты также позитивно отреагировали на призыв Украины сотрудничать с российской стороной.

В МИД Великобритании отметили, что они продолжают поддерживать минский мирный договор вместе с деятельностью Германии и Франции в его рамках.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса. Им стал возврат под контроль Киева предприятий, расположенных на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.