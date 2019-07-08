Обругавшее Путина «существо» вызвал на бой крымский блогер

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Крымский блогер Александр Горный заявил, что он готов сразиться с журналистом телеканала «Рустави 2» Георгием Габунием, который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

По его словам, он шокирован тем, что произошло в эфире одной из передач на «Рустави 2».

Они подчеркнул, что подобной выходкой был оскорблен не только глава российского государства, но и все жители России.

«Нанесена смертельная, кровная обида и по закону Кавказа я...вызываю это существо на бой. В любом месте и в любое время», — подчеркнул Горный.

Он добавил, что является обычным человеком, который готов отстоять честь не только россиян, но и грузинского народа, «где случилось появиться на свет этому существу».

Ранее сообщалось, что оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» отстранили от эфира.