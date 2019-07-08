ЛДПР заявила о намерении сотрудничать с правительством Санкт-Петербурга

ЛДПР сообщила об урегулировании вопроса с вхождением ее представителя Олега Капитанова в правительство Санкт-Петербурга и намерении конструктивно сотрудничать с городскими властями, передает ТАСС.

В нем отмечается, что «в ходе избирательной кампании по выбору губернатора Санкт-Петербурга возникло недоразумение с вхождением представителя ЛДПР в правительство города и его неучастием в выборах губернатора».

«Поскольку в решении вопросов регистрации и дальнейшего контакта с петербургским правительством было задействовано много людей, не все оказались правильно проинформированы», - утверждает партийная пресс-служба.

В частности, по ее данным, исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову было сообщено, что руководство ЛДПР согласно с вхождением кандидата от ЛДПР Капитанова в правительство города, а тот в свою очередь «был уведомлен, что руководство ЛДПР согласно на его [Капитанова] переход в структуры города».

Пресс-служба поясняет, что в этих информационных связях «произошел разрыв», в результате чего «у руководства ЛДПР возникло мнение, что переход Капитанова был оформлен без необходимых консультаций».

«По поручению руководителя партии пресс-служба ЛДПР уполномочена заявить: на данный момент все вопросы урегулированы, все недомолвки сняты, вопрос закрыт», - подчеркивается в заявлении.

«Мы формально сотрудничаем с правительством Санкт-Петербурга и наша первичная организация в Санкт-Петербурге продолжает функционировать в обычном режиме, никаких санкций ни к кому мы не применяем, в ЛДПР настроены на работу в положительном формате», - заверила пресс-служба ЛДПР.