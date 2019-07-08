Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший украинский лидер Петр Порошенко отреагировал на крики во время встречи с избирателями в Хмельницком в ходе предвыборной кампании в Верховную раду.

До этого стало известно, что Порошенко в Хмельницком встретили криками «Позор!».

Порошенко возмутили подобные крики, и он пообещал «дать по морде» в следующий раз.

«В следующий раз по морде получит (тот, кто кричит «Позор!». — «Газета.Ru»). Потому что добро должно быть с кулаками», — подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко нецензурно обозвал журналиста Анатолия Шария, который баллотируется в Раду. Он назвал его «кремлевским ублюдком», который за 30 сребреников покупает молодых людей.