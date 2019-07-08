Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

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Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко... Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко...
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко...
РИА Новости

Бывший украинский лидер Петр Порошенко отреагировал на крики во время встречи с избирателями в Хмельницком в ходе предвыборной кампании в Верховную раду.

До этого стало известно, что Порошенко в Хмельницком встретили криками «Позор!».

Порошенко возмутили подобные крики, и он пообещал «дать по морде» в следующий раз.

«В следующий раз по морде получит (тот, кто кричит «Позор!». — «Газета.Ru»). Потому что добро должно быть с кулаками», — подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко нецензурно обозвал журналиста Анатолия Шария, который баллотируется в Раду. Он назвал его «кремлевским ублюдком», который за 30 сребреников покупает молодых людей.