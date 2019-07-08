Партия Зеленского провела политический концерт на месте массовых расстрелов

Киевляне возмутились концертом, который организовала команда партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, развлекательный концерт, который представлял собой предвыборную акцию, прошел в субботу, 6 июля, на территории Мемориального парка «Бабий Яр».

Уточняется, что акцию сопровождала громкая веселая музыка.

Причем на произошедшее быстро отреагировали пользователи фейсбука. Они выразили удивление, насколько штаб главы государства аморален.

Кроме того, некоторые посетовали на то, что у Зеленского нет хороших советников. Поведение же членов его команды некоторые окрестили как «сатанинское».