Оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» назвали оскорблением могил предков

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Политического объединения «Грузинская мечта — демократическая Грузия» заявило о том, что выступление грузинского журналиста телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии является «оскорблением могил предков». Об этом сообщает «Грузия. Online».

Лидер парламентского большинства Гия Вольский заявил, что негативное высказывание в адрес президента России Владимира Путина является частью войны между интересами правительства Грузии и интересами грузинского народа.

Он также отметил, что слова Габунии являются актом «вербального вандализма», который выходит за цивилизационные рамки.

По мнению Вольского, авторы программы поступили таким образом, чтобы народ Грузии привык к мату в прямом эфире, а также в адрес председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Ранее сообщалось, что обругавшего Путина журналиста из Грузии предложили экстрадировать в Россию.