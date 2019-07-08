Оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» назвали оскорблением могил предков
Политического объединения «Грузинская мечта — демократическая Грузия» заявило о том, что выступление грузинского журналиста телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии является «оскорблением могил предков». Об этом сообщает «Грузия. Online».
Лидер парламентского большинства Гия Вольский заявил, что негативное высказывание в адрес президента России Владимира Путина является частью войны между интересами правительства Грузии и интересами грузинского народа.
Он также отметил, что слова Габунии являются актом «вербального вандализма», который выходит за цивилизационные рамки.
По мнению Вольского, авторы программы поступили таким образом, чтобы народ Грузии привык к мату в прямом эфире, а также в адрес председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.
Ранее сообщалось, что обругавшего Путина журналиста из Грузии предложили экстрадировать в Россию.