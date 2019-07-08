NewsOne предложил Зеленскому обсудить телемост

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Генпродюсер телеканала NewsOne Василий Голованов выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и ответить на все его вопросы по поводу проведения телемоста. Об этом сообщает «Страна.ua».

Голованов заявил о том, что сотрудники телеканала не являются марионетками, а также отметил готовность всей команды NewsOne ответить на вопросы украинского лидера, если он ответит на их вопросы.

Генпродюсер телеканала подтвердил отказ NewsOne от проведения телемоста между Украиной и Россией.

Он также добавил, что телемост должен проходить «без политики, без политиков», а также без тех, кто «усомнится в том, что Крым и Донбасс — это Украина».

Голованов отметил, что телеканал планировал проведение подобных телемостов не только с российской стороной, но и с США, Канадой и странами Евросоюза.

Ранее сообщалось, что российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на решение об отмене телемоста между Россией и Украиной.