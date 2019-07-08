Экс-президента Киргизии вызвали на допрос

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был вызван на допрос в главное следственное управление МВД России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что экс-глава должен явиться на допрос, который состоится 9 июля, в качестве свидетеля.

В министерстве заявили, что саму повестку вручили представителю Социал-демократической партии Киргизии Таалайбеку Усубалиеву. Сам Алмазбек Атамбаев является основателем этой партии.

Также экс-президенту Киргизии грозит пожизненный срок. 20 июня парламент Киргизии вынес перечень обвинений в адрес Атамбаева, причастного, по их мнению, к освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и узурпации власти и другим незаконным действиям.

Бывший президент Киргизии назвал эти обвинения абсурдными.

Ранее сообщалось, что экс-главу Киргизии лишили неприкосновенности.