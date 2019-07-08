Порошенко увеличивает отрыв от Тимошенко

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На Украине провели новый опрос о том, за кого бы украинцы проголосовали на парламентских выборах, если бы они прошли сейчас. Об этом сообщает «Украина.ру».

В исследовании, которое проводилось методом личного интервью, приняли участие две тысячи человек.

Наибольшей популярностью пользуется партия «Слуга народа» украинского лидера Владимира Зеленского. За нее проголосовали 41,6% опрошенных. «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука получила 13,7%. Следом идет «Европейская солидарность» Петра Порошенко с 8,5%.

Отмечается, что партия «Батьковщина», во главе которой сейчас стоит Юлия Тимошенко, набрала всего 7,7%.

Так, опрос украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и центра «Социальный мониторинг» выявил, что только эти партии прошли бы в Верховную Раду IX созыва, если бы голосование проходило в это воскресенье.

Ранее сообщалось, что Верховный Суд Украины отменил пережеребьевку партий на выборах в Верховную раду.