The National Interest заявил о неизбежном сотрудничестве США и Китая

Обозреватель The National Interest Грэхам Аллисон оценил отношения между США и Китаем. Он замечает, что американская сторона потерпела неудачу в попытке включить быстро развивающийся Китай в международный порядок под руководством Вашингтона. Из стратегического партнера Пекин превратился в стратегического противника. В настоящее время Китай достигает своей мечты и превращается в великую державу, при этом он неизбежно посягает на американские позиции и прерогативы, которые США считают своими. Аллисон замечает, что подход к китайской стороне как к «конкурирующему партнеру» может стать одним из путей выстраивания отношений между странами.

Как отмечается, стороны будут «безжалостными противниками» в экономическом производстве и торговле, передовых технологиях, наращивании военного потенциала и создании альянсов. Однако существуют сферы, в которых государство не может обеспечить жизненно важные для себя интересы, если не будет сотрудничать с другими странами. В частности речь идет об избежании ядерной войны, борьбе с терроризмом, сохранении биосферы, недопущении финансовых кризисов и противостоянии пандемиям. Аллисон признает, что интенсивное соперничество между сторонами неизбежно, но их сотрудничество в нынешних условиях является стратегической необходимостью.