Кто стоит за выходкой ведущего «Рустави 2», рассказал премьер Грузии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/957/12484957/upload-888-pic905-895x505-55256.jpg">

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что выступление журналиста Георгия Габунии на телеканале «Рустави 2», который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина, является провокацией бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все эти грубые фразы не были заявлением одного Габунии.

Он пояснил, что инцидент стал результатом агрессии в сторону народа Грузии, исходящей от партии Саакашвили «Единое национальное движение».

Премьер также добавил, что в основе «грязной провокации» лежит стремление нанести вред грузинскому государству.

Ранее премьер Грузии назвал провокацией брань в адрес Путина по «Рустави 2».