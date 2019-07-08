Что за «недочеловек» стоит за скандалом на «Рустави 2», рассказала Канделаки
Телеведущая Тина Канделаки заявила, что за выходкой грузинского журналиста Георгия Габуния, который использовал брань в адрес российского лидера Владимира Путина, стоит бывший глава Грузии Михаил Саакашвили. Об этом она рассказала в эфире передачи «60 минут» канала «Россия 1».
По ее словам, произошедшее стало результатом провокации и «политического хулиганства» Саакашвили, который еще с 2008 года пытается «развалить Грузию».
Она добавила, что вскоре канал «Рустави 2», где и произошел инцидент, «заберут» у Саакашвили, после чего антироссийская пропаганда на нем прекратится.
В то же время, она отметила, что России следует понимать, что Саакашвили не является рупором грузинского государства, а выражает мнение лишь «отравленного национализмом меньшинства».
«Сегодня очень важно, чтобы вот этот грузинский голос был услышан. Он гораздо мощнее голоса жующего галстук недополитика, недоэкс-президента и недочеловека», — подчеркнула Канделаки.
Ранее Канделаки высказалась о брани в адрес Путина по «Рустави 2».