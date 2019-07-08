Лукашенко оценил идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова организовать в Минске встречу, в которой примут участие Россия, Украина, США, ФРГ, Франция и Британия. О этом сообщает «Sputnik Белоруссия» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что ничего нового в подходе президента Белоруссии к конфликту на украинской территории нет.

«Эта позиция неизменна — и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Минск поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский перечислил вопросы, которые он хочет лично обсудить с российским лидером Владимиром Путиным. Зеленский выбрал посредников для встречи с Путиным: президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон.