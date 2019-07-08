«Доигрались»: Пушков о запрете на грузинское вино

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал инициативу Госдумы России о запрете импорта грузинского вина и воды. Об этом он написал в своей твиттере.

Сенатор поддержал идею, предложенную российскими депутатами.

Он добавил, что Грузия может бесплатно отправлять вино и воду «союзникам по НАТО».

«Вряд ли те запретят», -— написал Пушков.

Политик также заявил, что грузинские власти «доигрались с антироссийскими выходками», а также назвал представителей грузинской телекомпании «Рустави» провокаторами.

Пушков подчеркнул, что «время извинений миновало» и «плевать в колодец надо отучать».

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают вопрос о прекращении поставок вина и воды из Грузии.