«Доигрались»: Пушков о запрете на грузинское вино
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал инициативу Госдумы России о запрете импорта грузинского вина и воды. Об этом он написал в своей твиттере.
Сенатор поддержал идею, предложенную российскими депутатами.
Он добавил, что Грузия может бесплатно отправлять вино и воду «союзникам по НАТО».
«Вряд ли те запретят», -— написал Пушков.
Политик также заявил, что грузинские власти «доигрались с антироссийскими выходками», а также назвал представителей грузинской телекомпании «Рустави» провокаторами.
Пушков подчеркнул, что «время извинений миновало» и «плевать в колодец надо отучать».
Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают вопрос о прекращении поставок вина и воды из Грузии.