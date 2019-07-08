Украинский канал отменил телемост с Россией

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Украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста из-за прямых угроз.

«Телеканал NewsOne сообщает об отмене телемарафона «Надо поговорить», — говорится в заявлении.

На телеканале отметили, что в ход пошли «прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких».