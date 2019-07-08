Украинскому каналу грозит потеря лицензии за телемост с Россией

Глава комитета украинкой Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что телеканал NewsOne могут лишить лицензии за проведение телемоста с российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что депутат призвала Службу безопасности и Национальный совет по вопросам телерадиовещания дать оценку такой инициативе.

«Фактически это ретрансляция запрещенного на Украине продукта («Россия 1». — Газета.Ru)», — заявила Сюмар.

Она добавила, что канал должен быть предупрежден, что проведение телемоста грозит ему штрафами и отбором лицензии.

Ранее Тимошенко обвинила Порошенко в строительстве телемоста с Россией.