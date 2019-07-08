Порошенко загнобили криками «Позор!» в Хмельницком

Депутат украинской Рады Александр Онищенко разместил на своей странице в фейсбуке видео, на котором видно, как экс-президента страны Петра Порошенко в Хмельницком встретили криками «Позор!».

На видеозаписи видно, как бывший глава государства идет по улице города и жмет руки украинцам, но они начинают выкрикивать «Иди отсюда!» и «Ганьба!» («позор»).

Ранее Порошенко нецензурно обозвал журналиста Анатолия Шария, который баллотируется в Раду. Это произошло на встрече с избирателями в Каменец-Подольском. Он назвал Шария «кремлевским ублюдком», который за 30 сребреников покупает молодых людей.