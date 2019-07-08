Заморозить отношения с Грузией после оскорбления Путина призвали в Госдуме

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков призвал заморозить отношения с Тбилиси после брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам депутата, грузинский президент критически оценила инцидент, но извинений не прозвучало.

«Грузинское телевидение в лице персонажа Габунии настолько глубоко пробило дно, что удивиться по-настоящему уже будет сложно», — отметил Примаков.

Он добавил, что отношения с Грузией нужно «морозить», и выразил сожаление, что из-за поведения одного телеведущего пострадает вся страна.

«Холод оздоравливает», — заявил Примаков.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Рустави-2» увольняются после оскорбления Путина.