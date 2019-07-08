Заморозить отношения с Грузией после оскорбления Путина призвали в Госдуме

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Экран голосования на пленарном заседании Госдумы России, 18 июня 2019 года Экран голосования на пленарном заседании Госдумы России, 18 июня 2019 года
Экран голосования на пленарном заседании Госдумы России, 18 июня 2019 года
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков призвал заморозить отношения с Тбилиси после брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам депутата, грузинский президент критически оценила инцидент, но извинений не прозвучало.

«Грузинское телевидение в лице персонажа Габунии настолько глубоко пробило дно, что удивиться по-настоящему уже будет сложно», — отметил Примаков.

Он добавил, что отношения с Грузией нужно «морозить», и выразил сожаление, что из-за поведения одного телеведущего пострадает вся страна.

«Холод оздоравливает», — заявил Примаков.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Рустави-2» увольняются после оскорбления Путина.