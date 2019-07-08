Сотрудники «Рустави-2» увольняются после оскорбления Путина

После инцидента с бранью в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского канала «Рустави-2» оттуда начали увольняться сотрудники. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Как отмечается, оператор канала Леван Маргвелашвили в знак протеста разорвал свою пресс-карту во время стихийного митинга из-за произошедшего. Он объяснил, что не хочет, чтобы его и членов его семьи оскорбляли.

«Телеканал покинул еще один сотрудник Леван Ростомаули, который работал над одним из самых рейтинговых сериалов страны», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор телекомпании «Рустави-2» извинился за инцидент с бранью журналиста Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина.