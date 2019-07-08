«Отмороженные радикалы»: Канделаки о брани в адрес Путина по «Рустави 2»
Телеведущая Тина Канделаки в телеграме прокомментировала ситуацию с бранью в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2».
«Грязно и по-уличному оскорблял президента моей страны, как делают наиболее отмороженные радикалы», — написала Канделаки.
По ее словам, власти Грузии и руководство телеканала должны принести извинения.
Она также подчеркнула, что это единственным способом сохранить «остатки лица».
Ранее сообщалось, что МИД Грузии отреагировал на атаку на Путина в эфире «Рустави 2».