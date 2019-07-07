Президент Грузии сделала заявление насчет брани в адрес Путина по ТВ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила эфир местного телеканала, где ведущий оскорбил президента Владимира Путина.

Она заявила, что Тбилиси однозначно осуждает разжигание ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления.

«Они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат только для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе», — говорится в сообщении.

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе назвал провокацией брань в адрес президента Владимира Путина по «Рустави-2».

Прямой эфир с оскорблением вызвал шквал негативной реакции.