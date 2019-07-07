«Рустави-2» заявляет о цензуре из-за реакции премьера на брань в адрес Путина

Гендиректор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия заявил о цензуре из-за реакции премьер-министра страны Мамуки Бахтадзе на брань в адрес российского лидера Владимира Путина.

До этого Бахтадзе назвал провокацией брань в адрес Путина по «Рустави-2».

По словам гедиректора, данное заявление является попыткой вмешательства в дела телеканала, а также попыткой цензуры.

Ранее Гаврамия, а также журналист Эка Квеситадзе принесли извинения за прозвучавшую в эфире авторской передачи Георгия Габуния брань в адрес Путина.

Они отметили, что такая нецензурщина и самодеятельность недопустимы.