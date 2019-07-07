Премьер Грузии назвал провокацией брань в адрес Путина по «Рустави-2»
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Премьер Грузии Мамука Бахтадзе назвал провокацией брань в адрес президента Владимира Путина по «Рустави-2».
Прямой эфир с оскорблением вызвал шквал негативной реакции.
«То, что сегодня мы наблюдали в эфире «Рустави-2″, является омерзительной провокацией и попыткой дестабилизации нашей страны», — заявил Бахтадзе.
Ранее генеральный директор телекомпании «Рустави 2» принес извинения за прозвучавший в эфире авторской передачи Георгия Габуния P.S., направленный в адрес российского лидера Владимира Путина.