Премьер Грузии назвал провокацией брань в адрес Путина по «Рустави-2»

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Телеканал «Рустави-2»

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе назвал провокацией брань в адрес президента Владимира Путина по «Рустави-2».

Прямой эфир с оскорблением вызвал шквал негативной реакции.

«То, что сегодня мы наблюдали в эфире «Рустави-2″, является омерзительной провокацией и попыткой дестабилизации нашей страны», — заявил Бахтадзе.

Ранее генеральный директор телекомпании «Рустави 2» принес извинения за прозвучавший в эфире авторской передачи Георгия Габуния P.S., направленный в адрес российского лидера Владимира Путина.