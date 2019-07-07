Пушков отреагировал на «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ из-за России
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере реакцию парламентариев из Украины и Британии на возвращении российской делегации в ПАСЕ.
До этого стало известно, что Британия и Украина оспорили вопрос о полномочиях России в ПАСЕ. Как отмечается, парламентарии из этих стран не стесняясь в выражениях, «всячески клеймят Россию»
По словам сенатора, украинские и британские парламентарии своими действиями демонстрируют «жуткую истерику» и прикрываются при этом «защитой ценностей и принципов Совета Европы».
Кроме того, он указал на нарушение принципов свободы прессы со стороны Британии, о чем, по его мнению, делегаты рассказывать не будут.
«Дело ведь не в принципах. Дело в русофобии», — заключил Пушков.
Ранее сообщалось, что из-за России семь стран покинули ПАСЕ.