Пушков отреагировал на «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ из-за России

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере реакцию парламентариев из Украины и Британии на возвращении российской делегации в ПАСЕ.

До этого стало известно, что Британия и Украина оспорили вопрос о полномочиях России в ПАСЕ. Как отмечается, парламентарии из этих стран не стесняясь в выражениях, «всячески клеймят Россию»

По словам сенатора, украинские и британские парламентарии своими действиями демонстрируют «жуткую истерику» и прикрываются при этом «защитой ценностей и принципов Совета Европы».

Кроме того, он указал на нарушение принципов свободы прессы со стороны Британии, о чем, по его мнению, делегаты рассказывать не будут.

«Дело ведь не в принципах. Дело в русофобии», — заключил Пушков.

Ранее сообщалось, что из-за России семь стран покинули ПАСЕ.