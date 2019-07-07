Кадыров отреагировал на взрыв в Афганистане

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой... Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой...
Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой...
Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на сообщение о взрыве в Афганистане. В телеграм-канале он выразил надежду, что появятся силы, которые вернут мир в страну.

Он выразил переживание за афганский народ.

«Очень надеемся, что найдутся силы, способные вернуть мир и согласие Афганистану!», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что взрыв произошел во время того как в Катаре собрались участники межафганских переговоров.

В результате взрыва в Афганистане 12 человек погибли и 179 получили ранения.