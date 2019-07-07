Кадыров отреагировал на взрыв в Афганистане
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на сообщение о взрыве в Афганистане. В телеграм-канале он выразил надежду, что появятся силы, которые вернут мир в страну.
Он выразил переживание за афганский народ.
«Очень надеемся, что найдутся силы, способные вернуть мир и согласие Афганистану!», — написал Кадыров.
Он подчеркнул, что взрыв произошел во время того как в Катаре собрались участники межафганских переговоров.
В результате взрыва в Афганистане 12 человек погибли и 179 получили ранения.