Кадыров отреагировал на взрыв в Афганистане

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на сообщение о взрыве в Афганистане. В телеграм-канале он выразил надежду, что появятся силы, которые вернут мир в страну.

Он выразил переживание за афганский народ.

«Очень надеемся, что найдутся силы, способные вернуть мир и согласие Афганистану!», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что взрыв произошел во время того как в Катаре собрались участники межафганских переговоров.

В результате взрыва в Афганистане 12 человек погибли и 179 получили ранения.