Иран поставил ультиматум странам ядерной сделки
Иран дал странам ядерной сделки 60 дней на решение по выставленным требованиям Тегерана, сообщает РИА «Новости».
Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в письме представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини ее оповестили о сокращении обязательств.
Он отметил, что каждые 60 дней Тегеран обещает сокращать свои обязательства.
Ранее сообщалось, что Иран начнет обогащение урана на уровне выше ядерной сделки