Иран поставил ультиматум странам ядерной сделки

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Иран дал странам ядерной сделки 60 дней на решение по выставленным требованиям Тегерана, сообщает РИА «Новости».

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в письме представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини ее оповестили о сокращении обязательств.

Он отметил, что каждые 60 дней Тегеран обещает сокращать свои обязательства.

Ранее сообщалось, что Иран начнет обогащение урана на уровне выше ядерной сделки