В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ

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Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал одобрение антироссийской резолюции в ОБСЕ. Об этом сообщает RT.

По его словам, подобные резолюции ни на что не влияют.

Он также добавил, что данные действия расширяют «пропасть» между Россией и ОБСЕ.

Ганжара подчеркнул, что Крым есть и будет частью России.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ одобрили резолюцию против России из-за Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.