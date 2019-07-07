В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал одобрение антироссийской резолюции в ОБСЕ. Об этом сообщает RT.
По его словам, подобные резолюции ни на что не влияют.
Он также добавил, что данные действия расширяют «пропасть» между Россией и ОБСЕ.
Ганжара подчеркнул, что Крым есть и будет частью России.
Ранее сообщалось, что в ОБСЕ одобрили резолюцию против России из-за Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.