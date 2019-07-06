Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

Российский президент Владимир Путин поздравил бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, передает ТАСС.

Как отмечается, Путин решил позвонить Назарбаеву и лично сказать все свои пожелания.

В Кремле подчеркнули, что глава России тепло поздравил бывшего лидера Казахстана.

Впервые в истории современного Казахстана произошел транзит президентской власти. После неожиданной отставки первого и единственного президента республики Нурсултана Назарбаева, присягу перед народом страны принес председатель сената республики Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Путин пожелал Назарбаеву здоровья и успехов.