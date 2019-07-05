Украинцев нашли на задержанном в Гибралтаре танкере

Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре нефтяного танкера есть граждане Украины, передает РИА «Новости».

Эту информацию подтвердил руководитель пресс-службы МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, точное число задержанных украинцев уточняется.

Ранее в МИД России заявили, что задержание Британией следующего из Ирана в Сирию танкера лишь усугубляет ситуацию вокруг Ирана.

Представители порта Гибралтара совместно с полицией и королевской морской пехотой ВМС Британии задержали судно с неочищенной сырой нефтью 4 июля. Груз танкера в виде двух млн баррелей сырья хотели доставить на нефтеперерабатывающий завод в сирийском городе Баньяс.

Власти Ирана считают арест судна незаконным. Меру по аресту судна предприняли из-за возникших у властей Гибралтара подозрений в нарушении санкций ЕС против этой страны.