Кремль подтвердил уникальность подаренной Путину медали

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил от папы Римского Франциска уникальную медаль «Ангел-Хранитель мира». Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, о подаренной медали в своем телеграме сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

На медали, посвященной 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, приводится следующая цитата: «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне».

Однако официальных данных о вручении медали до настоящего момента не было.

Официально сообщалось, что понтифик подарил Путину Послание ко Всемирному дню мира 2019 года и гравюру с видом на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.