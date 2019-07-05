Косово обвинили в создании гетто для сербов

Директор канцелярии по самопровозглашенной республике Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что власти Косово своим решением о запрете на въезд из Сербии официальных лиц отрезают сербов от их государства, а также создают для них гетто. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он призвал на помощь международное сообщество, чтобы «остановить это сумасшествие».

«Неужели все Балканы должны запылать, чтобы кто-то отреагировал», — отметил Джурич.

Он также добавил, что Приштина отказывается гарантировать всем сербам на своей территории свободу передвижения и создает тем самым гетто — изолирует сербов Косово от государства Сербия.

Ранее Косово обвинило Сербию в использовании фейковых новостей и закрыло въезд.