Тимошенко призвала создать «коалицию действий»

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила создать «коалицию действий» в Раде. Об этом сообщает «112 Украина».

По ее словам, после выборов главы государства можно было не терять время и уже кое-что сделать, однако ничего не сделали.

«Но если это не смогли сделать, то после парламентских выборов у нас сразу же формируется коалиция и наша команда предлагает сделать коалицию действий», — отметила Тимошенко.

Она пояснила, что данная коалиция предполагает ежедневную работу над разрешением проблем в стране.

При этом она не сказала, с кем именно намерена создавать коалицию.

Ранее Тимошенко уличила украинского лидера Владимира Зеленского в незнании 99% своей партии.