У Порошенко оценили возможность коалиции с партией Зеленского

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В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» оценили возможность создания коалиции с партией украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление спикера Рады Андрея Парубия.

По его словам, возможностей для подобного политического союза нет.

Он пояснил, что между двумя партиями слишком разные взгляды, и коалиция возможна только с украинскими силами.

«Они далеки от какой-то идеологии и ценностей. У них в списке идут и бывшие члены Партии регионов, и Коммунистической партии, я не вижу никаких возможностей на сегодня для того чтобы говорить о сотрудничестве с ними и коалиции», — подчеркнул Парубий.

Ранее у Зеленского оценили возможность коалиции с партией Порошенко.

Причем в партии Зеленского не были столь категоричны и заявили, что вероятность подобного сценария маловероятна.

Внеочередные выборы в парламент пройдут 21 июля.