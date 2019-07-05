Берлускони написал о встрече с Путиным в фейсбуке

Бывший премьер-министр Италии, председатель партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в аэропорту Рима. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Беседа подтверждает существующие между нами отношения уважения и сердечной дружбы», — отметил Берлускони после встречи.

Бывший премьер-министр Италии также подчеркнул важность отношений между странами и заявил, что вместе со своей партией предпримет усилия по преодолению несправедливых санкций против России.

Ранее Путин в ъоде визита в Италию встретился с папой Римским Франциском.