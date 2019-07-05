В общественных приемных Медведева вводятся новые формы подачи обращений

В общественных приемных премьер-министра, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева будут введены новые форматы подачи обращений – через электронный терминал, с помощью консультанта или в виде видеообращения.

Таким образом, каждый сможет выбрать самостоятельно подходящий ему способ, сообщила председатель комиссии президиума генсовета по работе с обращениями граждан к председателю «Единой России» Галина Карелова в кулуарах политической конференции партии.

Она отметила, что активное развитие современных информационных технологий, расширение электронных сервисов и форматов подачи обращений станут ресурсами для повышения эффективности работы общественных приемных председателя партии, следует из пресс-релиза, поступившего в интернет-издание «Взгляд».

«Один из важных резервов – использование современных информационных технологий», – сказала Карелова.

Так, еще пять-шесть лет назад приемные рассматривали чуть более 600 тыс. обращений в год. Однако после того, как были организованы онлайн-приемы, заработала электронная приемная, когда стало возможным отслеживать статус обращений, число обращений и в первую очередь от молодых людей, количество обращений ощутимо выросло: за пять месяцев 2019 года в приемные обратились 1 млн 489 тыс. 152 человека