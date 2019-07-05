На Украине попросили Совбез ООН не обсуждать закон о госязыке

Украинский постпред при ООН Владимир Ельченко отправил главе Совбеза письмо, в котором попросил совет не рассматривать закон о языке, так как он не влияет на поддержание международной безопасности и мира. Об этом сообщает РИА «Новости».

В письме говорится, что закон является «внутренним делом Украины».

«Закон... не влияет на поддержание международного мира и безопасности», — пишет Ельченко.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН прислушался к России по украинскому языку.

Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни.