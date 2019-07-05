В Словакии выступят с резолюцией об отмене антироссийских санкций

Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек рассказал, что дорабатывается резолюция о важности отмены санкций против России. Об этом он сообщил «Известиям».

«Санкции не выполняют свою задачу», — начал Марчек

Он отметил, что в настоящее время резолюцию об отмене антироссийских санкций и нормализации отношений с российской стороной почти готова и вскоре ее отнесут на рассмотрение в парламент страны. По его мнению, отмена санкционных мер против России очень важна, так как от них пострадала экономика Евросоюза.

Депутат подчеркнул, что Словакия не планирует отказываться от сотрудничества с американской или британской стороной, но и нельзя конфликтовать с государством, с которым связывает история, культура и экономика.

«В резолюции, которая находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев», — уточнил Марчек.

Ранее Франция допустила отмену санкций против России.