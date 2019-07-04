Вишневский обвинил Амосова в беспринципности

Руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский считает «абсолютной беспринципностью и неприличием» участие своего бывшего коллеги по партии, депутата Михаила Амосова в выборах губернатора города. Об этом он заявил в интервью изданию «Медуза».

Вишневский напомнил, что Амосов, который на официальном сайте Заксобрания до сих пор значится как заместитель руководителя фракции «Яблоко», ушёл из партии в 2018 году, а потом, «называя себя демократом», выдвинулся на выборы губернатора Санкт-Петербурга от «пропутинской» партии «Гражданская платформа». «Ну, как говорится, одно из двух — или наденьте трусы, или снимите крест. Это абсолютная беспринципность», — цитирует Вишневского Regnum.

По словам Вишневского, в личных разговорах с Амосовым тот говорил, что не собирается участвовать в выборах, но потом изменил свою позицию.

Самому Борису Вишневскому, который объявил об участии в выборах ещё в начале июня, не удалось собрать подписи муниципальных депутатов для прохождения фильтра.