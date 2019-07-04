В Грузии сочли беспорядки в Тбилиси мятежом

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Представитель грузинской генпрокуратуры Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки, которые произошли на митинге в Тблиси 20-21 июня, были частью плана некоторых лиц, которые собирались устроить мятеж для захвата власти. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, эти выводы были сделаны на основе показаний свидетелей, улик и следственных мероприятий.

«…в ночь на 21 июня отдельными лицами планировалось насильственное завладение государственной властью путем мятежа», — заявил Кацитадзе.

Уточняется, что генпрокуратура проводит расследование, а преступникам может грозить тюремное заключение от 15 до 20 лет.

Ранее грузинский премьер Мамука Бахтадзе назвал виновным в организации беспорядков в Тбилиси бывшего лидера страны Михаила Саакашвили.