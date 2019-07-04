В МИД Украины заявили, что ПАСЕ потеряла авторитет

Верховная рада не обязана приглашать делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) для наблюдения за парламентскими выборами, заявили в МИД Украины. Об этом пишет «УНИАН».

Пресс-секретарь Екатерина Зеленко сообщила, что нельзя назвать отношения между Украиной и ПАСЕ дружескими и партнерскими, как это было раньше.

Она отметила, в прошедшие годы украинское государство приглашало ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами, «когда было доверие и взаимное уважение, когда ПАСЕ пользовалась авторитетом».

Стоит подчеркнуть, что ассамблея выразила желание наблюдать за выборами, однако парламент имеет право не приглашать ее.

Ранее Спикер Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение ПАСЕ направить наблюдателей на парламентские выборы.