Трампу запретили тратить деньги на стену

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В США Аппеляционный суд не дал Белому дому разрешение на то, чтобы использовать средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что с таким иском в судебную инстанцию обратилась администрация президента страны Дональда Трампа. Таким образом они рассчитывали получить на сооружение стены примерно $2,5 млрд.

Согласно имеющейся информации, коллегия из трех судей посчитала это нарушением конструкционных норм, поскольку трата денег исполнительной властью должна осуществляться с одобрением парламента.

Ранее Федеральный суд в Калифорнии заблокировал выделенные Пентагоном средства на возведение стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой.