Россия удивилась призыву Британии открыть доступ в Крым

Посольство России в Лондоне с удивлением отреагировало на призыв британской стороны пустить в Крым международных наблюдателей, передает РИА «Новости».

Речь идет о наблюдателях в области прав человека.

Соответствующее предложение Британия высказала в ООН. Российские дипломаты с подозрением отнеслись к предложению, назвав это попыткой недобросовестно использовать гуманитарную проблематику.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил Европе о принадлежности Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.