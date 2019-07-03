Женщины захватили ключевые посты в ЕС

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Yves Herman/Reuters

Европейские лидеры предоставили две ключевые позиции Европейского союза из четырех женщинам, пишет CNN.

Министр обороны Германии Урсула Фон дер Лайен стала кандидатом на пост президента Европейской комиссии, а управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард была выдвинута на пост президента Европейского центрального банка.

Кандидатура Фон дер Лайен должна быть подтверждена голосованием в Европейском парламенте. В случае избрания она станет первой женщиной, возглавившей Европейскую комиссию.

Лагард станет первой женщиной, возглавившей ЕЦБ.