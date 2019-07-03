Милонов ответил на «фетву» Лебедева в адрес Беглова

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов написал открытое письмо руководству ЛДПР, в котором он посоветовал партии перестать искать виноватых в решении Олега Капитонова перейти на работу в администрацию Петербурга и отказаться от участия в губернаторских выборах, передает ФАН.

Милонов сообщил, что с огромным интересом наблюдает за отдельными политическими силами, которые пытаются вмешаться в ход предвыборной кампании в Северной столице. В качестве примера депутат привел «гневную фетву», которую выпустил его коллега Игорь Лебедев после того, как Капитанов сделал выбор в пользу города, которому он хочет служить, и перешел на работу в исполнительные органы власти Петербурга.

«К сожалению, внимательно посмотрев на эту «отповедь», я не нашел в ней следов искренности и понимания (даже поверхностного) устройства государственной власти. Захотелось напомнить уважаемому коллеге о том, что Петербург живет и развивается в 21 веке, а не в эпоху расцвета феодализма, где власть передавалась на основе родства», — написал Милонов.

Депутат отметил, что опыт ЛДПР будет востребован и актуален только в том случае, если «в нашей стране произойдет внезапный откат к принципам салического права». Милонов надеется, что пока в России будут следовать действующим законам, четко регламентирующим, как можно или нельзя участвовать в выборах.

Парламентарий отметил, что власти никак не препятствовали Капитанову в сборе подписей муниципалов и подготовке к выдвижению в качестве кандидата на пост губернатора Петербурга. Милонов напомнил, что в прошлом году на региональных выборах в ряде субъектов РФ кандидаты от ЛДПР занимали победные места и не испытывали сложностей.

«Здесь дело кроется не в коварстве абстрактной власти, а в уровне электоральной поддержки и представленности вашей партии … возможно, власть слишком давила на некоего КАПИТОНОВА, но о таком кандидате я не слышал», — иронизирует Виталий Милонов.

Депутат Госдумы посоветовал Лебедеву не расстраиваться по поводу того, что Капитанов предпочел не быть депутатом, а работать в органах власти над улучшением Петербурга. Милонов напомнил о Константине Сухенко, который выдвигал свою кандидатуру на прошлых губернаторских выборах в Северной столице. Тогда Сухенко набрал весьма скромное количество голосов петербуржцев, а позднее перешел на работу в городскую администрацию.

«Нет основания думать, что ситуация будущим сентябрем как-то изменилась бы», — считает Милонов.

При этом, по словам депутата Госдумы, петербургское отделение ЛДПР является реальным кадровым резервом для Смольного, что стало очевидным преимуществом фракции.

Также в своем письме Милонов напомнил руководству ЛДПР, что Петербург — это не рядовой регион.