ПАСЕ сделала замечание Украине

Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что огорчена тем фактом, что украинская сторона отменила приглашение ассамблеи и отказалась направить наблюдателей на парламентские выборы. Об этом сообщает ТАСС.

Также Паскье сделала замечание Украине, напомнив, что наблюдатели ПАСЕ должны обязательно следить за выборами.

«Я должна подчеркнуть, что Украина как член СЕ находится под наблюдением Ассамблеи и обязана приглашать ее наблюдателей», — отметила Паскье.

Ранее сообщалось, что Украина не пустила наблюдателей ПАСЕ на выборы.

Также до этого в Раде порекомендовали приостановить участие Украины в ПАСЕ.