Путин заявил о новых горизонтах прямой демократии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что эпоха соцсетей, больших данных и других цифровых технологий серьезно расширяет «горизонты для расширения прямой демократии», выступая перед участниками второго Межпарламентского форума, проходящего в Москве, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, технологические возможности раскрывают новые возможности для непосредственного, интерактивного участия граждан в принятии решений.

Президент заявил что новые технологии способны сыграть позитивную роль в повышении открытости и демократизации общественной и политической жизни и укреплении демократических институтов.

«Цифры не заменят свободу. Именно народ всегда является источником власти», — заявил также Путин.

Ранее глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина.